神崎恵 les bonbon×UNITED ARROWS ネックレス ルボンボン

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2023年8月購入自宅での試着のみデザインに惚れて購入したものの、雰囲気に似合わず手放すことといたしました。綺麗なうちにお譲いたします。自宅で試着はしております。箱付き。定価31,900円以下商品説明lesbonbon＜MEGUMIKANZAKI×lesbonbon×UNITEDARROWS＞ダイヤモンドネックレス■UNITEDARROWS別注アイテム■ファッションやライフスタイルも注目を集める美容家の神崎恵さんと、ジュエリーブランド＜lesbonbon＞のコラボレーションジュエリーを発売。細長いスクエアカットチェーンネックレスのトップにダイヤモンドを付けたデザインは、さりげないモード感が漂う洗練された雰囲気。スクエアチェーンは留め具にもなるので長さを調整することも可能です。10Kの素材を使用し、肌に溶け込むような美しさを演出します。材質···K10(10金)カラー···ゴールド