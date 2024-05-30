マイケルコース　チェーンウォレット　ショルダーバッグ

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数年前にマイケルコースで購入したネイビーのショルダーバッグです。購入したものの一度しか使用しなかった為出品致します。目立った傷、汚れもなく、綺麗な状態です(^^)こちらはショルダーバッグ部分の取り外しもでき、お財布としても活用できます！スマホも入れられるのでとても便利です(^^)即購入可能、質問などはコメント欄にお願い致します。