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商品詳細
数年前にマイケルコースで購入したネイビーのショルダーバッグです。購入したものの一度しか使用しなかった為出品致します。目立った傷、汚れもなく、綺麗な状態です(^^)こちらはショルダーバッグ部分の取り外しもでき、お財布としても活用できます！スマホも入れられるのでとても便利です(^^)即購入可能、質問などはコメント欄にお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/injure985167.html
http://narcologia.ru/goods/slide856187.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle592266.html
マイケルコース チェーンウォレット ショルダーバッグ
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