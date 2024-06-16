BAGS IN PROGRESS トートバッグ

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ジャーナルスタンダードレサージュで購入したものを、こちらで譲って頂きました。現在定価17600円で売っているものの旧版だと思われます。出番があまりなかったので出品しますBAGSINPROGRESSBIPバッグスインプログレスSMALLCARRY-ALLTOTE：トートバッグ◆シーズンレスで使える大人気トートが追加登場！シンプルなデザイン、大人っぽく持てるナイロントート。普段使いしやすい、たっぷり入るサイズ感が嬉しいポイント。持ち手は調節可能なので、ショルダーを長めにして肩にかけてもOK◎大人の女性におすすめのカジュアルバッグです！【BAGSINPROGRESS/バッグスインプログレス】NY在住の日本人デザイナーが手掛けるバッグブランド。忙しいモダンライフを送る人々のためにより良いバッグを作ることをコンセプトにしています。NYでデザインをし、アメリカ国内で生産されるバッグはトレンドに左右されないシンプルなデザインが特徴。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ナイロンバッグサイズ···A4サイズ収納可カラー···ブラック素材···ナイロン柄・デザイン···無地