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LOEWE ロエベ 大判モヘアウールストール
商品番号 Q72159393264
商品名

LOEWE ロエベ 大判モヘアウールストール
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国内百貨店のロエベで購入しました。ロゴのアクセントが素敵な大判ストールです。素材···ウール横幅40cm長さ220cm（＋フリンジ18cm）
http://narcologia.ru/goods/encourage684272.html
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