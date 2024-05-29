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アルマーニジーンズスプリング(オータム)コート
商品番号 D65355435199
商品名

アルマーニジーンズスプリング(オータム)コート
ブランド名 アルマーニジーンズ
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック着丈···ミドル柄・デザイン···無地フード···フードなし季節感···春、夏、冬ご覧いただきましてありがとうございます。こちらはアルマーニジーンズのコートです。ポリエステル生地のサラッと羽織るタイプですので、春先から秋口まで着用可能です。パンツ、スカート、両方に合わせやすいシンプルなデザインです。サイズ　40着丈　87センチ身幅　51センチ袖丈　52.5センチ(平置き素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい)前面にスナップボタン１つ付き自宅保存しておりました。ご興味ご理解いただけます方、ご検討宜しくお願い致します。ご購入後の返品はご遠慮下さい。季節感···春、夏、秋、冬季節感···春、秋、冬
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