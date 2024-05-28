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ロンシャン　プリアージュ　S ネイビー
商品番号 B53859777177
商品名

ロンシャン　プリアージュ　S ネイビー
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 2,964 円
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商品詳細

ロンシャンのトートバッグです。プリアージュ　Sサイズ　2605　並行輸入品MARINE（ネイビー）横上部約40cm/下部約28cm×縦約26cm×幅約16cm持ち手約53cm重量　約270gオープンポケット２先月購入して数回使用しました。コンパクトに折りたたんで発送いたします。保管や発送時に生じるシワはご了承ください。
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