ロンシャン　プリアージュ　S ネイビー

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商品詳細
ロンシャンのトートバッグです。プリアージュ Sサイズ 2605 並行輸入品MARINE（ネイビー）横上部約40cm/下部約28cm×縦約26cm×幅約16cm持ち手約53cm重量 約270gオープンポケット２先月購入して数回使用しました。コンパクトに折りたたんで発送いたします。保管や発送時に生じるシワはご了承ください。
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