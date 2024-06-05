確認用　ロペ　ニットワンピース（別ページにて再出品済み）

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商品詳細
★ブランド：ロペ★定価：１９８００円★サイズ：３８★素材：羊毛３７%、ナイロン３４%、フォックス２９%（自宅で洗濯可能）★特に毛玉等も無く、状態は良好です(˃̵ᴗ˂̵)★サイドに開閉可能なスリットが有るので画像６（カーキのパンツと合わせてます）や画像1のようにカラーパンツと重ね着しても素敵です♡★スカートやパンツと重ね着しない状態で着てもかわいいです。★フォックス入りなので温かく、首の詰まり具合が絶妙です！★気に入り過ぎて２着所有していましたが、洋服が増え過ぎたので手放す事にしました。
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