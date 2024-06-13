PUNYUS プニュズ　ゾウ柄開襟シャツ

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。出品しております商品は主に中古品となりますのであらかじめご了承ください。[ブランド]PUNYUSプニュズ[アイテム]ゾウ柄開襟シャツ[色]ピンク[サイズ]3[実寸]画像参照[状態]AS:新品未使用A:美中古品B:使用感はあるが目立った汚れやダメージがないC:使用感があり若干の汚れやダメージがあるD:汚れやダメージがある採寸には多少の誤差がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。状態の確認をしておりますが、見落としてしまった多少の汚れやダメージがある場合もありますので、あらかじめご了承ください。よろしくお願い致します。N1611