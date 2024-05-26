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PRADA CHALLENGE FOR AMERICACUP薄手長袖ポロシャツS
商品番号 P39727705018
商品名

PRADA CHALLENGE FOR AMERICACUP薄手長袖ポロシャツS
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎ご覧頂きありがとうございます⭐︎即購入可PRADAプラダの長袖ポロシャツになります♪かなり薄手です。◇立体的なプラダタグがアクセントとなりかっこいいです。光沢感ある質感で高級感あります。◇目立った汚れ等はございませんが古着としてご理解いただける方よろしくお願いいたします。◇サイズ肩幅44身幅44着丈62袖丈55※平置き実寸。素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい。PRADACHALLENGEFORAMERICACUP長袖ポロシャツ　チャレンジフォーアメリカカップ　ゴルフ　ゴルフウェア　ロングポロシャツ　ブランドワッペンタグ　レア　希少　梅雨　カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、秋
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