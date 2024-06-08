FENDI ロゴ Tシャツ

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商品詳細
新品未使用タグ無しFENDIブラックサイズ40ハワイで購入着用せずに自宅保管していました。ロゴの部分が立体になっていてかわいいです。シンプルなので、ボトムスとも合わせやすいと思います。サラサラしている生地なので、これからの季節にいかがでしょうか？
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