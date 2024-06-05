新品未使用 Plage 【flow/フロゥ】SP CAMI ブラ 38

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◼︎購入時期2023年メルカリにて◼︎使用回数前の出品者様も含め試着していません◼︎サイズ38◼︎出品理由使用機会がないため◼︎傷など特にありません。畳んで保管しているため折りジワがあります。ショップの包み紙を使用し小さく折り畳んでの発送です。水濡れ防止や緩衝材は使用しません。発送の際の折れやシワなどはご了承下さい。自宅保管であることをご理解いただければ幸いです。なお梱包資材、送料込みの為、値下げ交渉はご遠慮下さい。(発送の際はショップ袋など再利用することがあります)即購入可です(^^)柄・デザイン···無地カラー···ベージュ季節感···春、夏、秋、冬