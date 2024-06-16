テッドベイカー　シースルーレースブラウス　ブラック　0サイズ

TEDBAKERtedbakerテッドベイカー テッドベーカーサイズ0(5〜7号相当)定価約¥25,000ポリエステル100%着用回数少なく、大変美品です。ホームクリーニング後自宅保管していました。平置き寸法身幅:約45.5cm着丈:約57.5cm袖は透けますが、身頃はほぼ透けないのでどんなインナーも着られます^_^高級感のあるレースが上品な高見えブラウスです。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮ください。セルフォードミラオーウェンドルチェアンドガッパーナyoriSEVENTENbyMIHOKAWAHITO秋服 秋ブラウステイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···レース



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