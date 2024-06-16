Mardi Mercredi 半袖Tシャツ

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ご覧いただきありがとうございます^^こちらはmardimercrediの半袖トップスです。＊ブランド/マルディメクルディ＊種類/Tシャツ ＊カラー/ヘザープリント部分:ネイビー＊サイズ/F実寸参照実寸着丈65 肩幅46身幅54袖丈18(多少の誤差はご容赦ください。)※新品未使用タグ付きのお品ですが自宅保管のお洋服です。又日本国内の製品ではないため裁縫の仕方が甘かったり極細かいダメージ等が見られる場合がございます。あらかじめご了承下さいませm(__)m