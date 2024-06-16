スタディオクリップ　リブ付きリネン混Tブラウス　オフホワイト

ご購入またはコメントされる時には、先にプロフィールをお読み下さいませ。ご覧頂きありがとうございます(*'▽'*)スタディオクリップ リブ付きリネン混Tブラウスお色 オフホワイトサイズ フリー商品は新品未使用ですが、素人が自宅にて保管していた商品ですので、お店にある商品と同じような完璧なものをお求めの方は購入をご遠慮下さいませ。小さくたたんで圧縮してのお送りですので、たたみジワ申し訳ございません。こちらはサマンサモスモスのお品ではありません。よろしくお願い致しますm(__)m



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