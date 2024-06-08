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- R by 45rpm インドコットン フリル
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商品詳細
左裾にRマークあります。数回着用しています。画像8枚目脇の縫い目数カ所補修しています（パッと見て分からないようにしてあります）9枚目後ろ左下汚れてます。インド製のコットンです。気に入ってくださった方にお譲りしたいと思っています。あと見落としご了承いただける方にお願いいたします。used品になりますので気になる方はご購入をお控えくださいね。身幅47着丈68
http://narcologia.ru/goods/shuttle85025.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial384716.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate697677.html
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