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美品！エキップモン　グリーンボウタイブラウス　シルク100
商品番号 L76941299113
商品名

美品！エキップモン　グリーンボウタイブラウス　シルク100
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます♪フォロー割300円2点以上購入、リピーター様10%オフ上記の方はお声がけください^^商品説明　エキップモンのシルク100の　　　　　ボウタイブラウスです　　　　　透け感もなくこれからの時期にきれますブランド名　エキップモンカラー　グリーン表記サイズs素材　　お写真をご覧ください状態　傷汚れもなくとても綺麗です平置き実寸サイズ身幅47着丈72肩幅袖丈57素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。ご質問お値引きなどはお気軽にご相談ください^^
http://narcologia.ru/goods/stage995397.html
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