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- 美品！エキップモン グリーンボウタイブラウス シルク100
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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます♪フォロー割300円2点以上購入、リピーター様10%オフ上記の方はお声がけください^^商品説明 エキップモンのシルク100の ボウタイブラウスです 透け感もなくこれからの時期にきれますブランド名 エキップモンカラー グリーン表記サイズs素材 お写真をご覧ください状態 傷汚れもなくとても綺麗です平置き実寸サイズ身幅47着丈72肩幅袖丈57素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。ご質問お値引きなどはお気軽にご相談ください^^
http://narcologia.ru/goods/stage995397.html
http://narcologia.ru/goods/stage910797.html
http://narcologia.ru/goods/kindness588605.html
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