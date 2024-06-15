ロングワンピース 白 ゴスロリ

✪購入される方はプロフ必読お願い致します。KERAショップで購入したのですが、着る機会がなくクローゼットにしまっていました。着用回数3回です。お譲りします(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)ボタンは全て外せます。3枚目の写真より、リボンがついているので腰部分にリボンを通すところが二箇所あり、そこにリボンを通し、ウエストをキュッと絞ることも可能です(*^^*)またキュッと縛ることで、前側にきていたヒラヒラ部分が後ろにいき、なびかせる感じになりとても綺麗です！(伝え方下手くそでごめんなさい！)サイズは以下の通りです！肩幅…約39cmウエスト…約75cm縛らない状態で前丈…約73cm後ろ丈…約122cm元々が結構な値段でしたので、こちらの金額です！即購入OKです。



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