vivienne westwood ストール　マフラー　レッド　チェック

ご覧頂きありがとうございます♪ヴィヴィアンウエストウッド☆アイテムマフラーストール☆カラーレッド(正規の色名とは異なる場合がございます。また光の加減により色が多少異なる場合がございます。)☆サイズタテ:126cmヨコ:47cm(最長部分のサイズです。多少の誤差がある場合がございます。)☆コンディション毛玉、傷がございます！あくまでも中古品ですので、気になる方はご遠慮下さい。☆購入元ブランドショップ鑑定済み他にもバッグ等出品しておりますので是非ご覧ください♪ネットショップまいお



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