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vivienne westwood ストール　マフラー　レッド　チェック
商品番号 N28678818861
商品名

vivienne westwood ストール　マフラー　レッド　チェック
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪ヴィヴィアンウエストウッド☆アイテムマフラーストール☆カラーレッド(正規の色名とは異なる場合がございます。また光の加減により色が多少異なる場合がございます。)☆サイズタテ:126cmヨコ:47cm(最長部分のサイズです。多少の誤差がある場合がございます。)☆コンディション毛玉、傷がございます！あくまでも中古品ですので、気になる方はご遠慮下さい。☆購入元ブランドショップ鑑定済み他にもバッグ等出品しておりますので是非ご覧ください♪ネットショップまいお
http://narcologia.ru/goods/septet863719.html
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