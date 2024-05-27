オパール 12.445ct ソーティング付き ルース 10月誕生石

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オパール 12.445ct日独宝石研究所ソーティング10月誕生石→#ZIPANGジェムストーンの一覧はこちら→#ZIPANG天然オパールの一覧はこちら→#ZIPANGオパールの一覧はこちら・鉱物名 天然オパール・宝石名 オパール・カット オーバル カボション カット・サイズ 18.44×15.64×6.57mm目立ったキズやカケなどはありません。画像を参考にしてください。なるべく実物に近く見えるように心がけて撮影しておりますが、モニターの色やピントその他の条件の違いにより、色味やキズ・内包物などの状態が、写真と実物で違って見える場合がございます。写真と印象が違うという理由での返品キャンセルはお断りいたします。ご覧いただきありがとうございます。ご購入の前に必ずプロフィールを必ずお読みください。ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。他にも天然石のルースを出品しています。こちらから画面を開いて、新しい順に検索条件を変更してご覧ください。→#ZIPANGジェムストーンの一覧はこちらZIPANG＊0491★最後に★仕事として宝石たちを輸入したり、趣味としても宝石たちをコレクションしたり、宝石たちに囲まれながら、毎日過ごして来ました。こちらで、ルースたちを、ひとりでも多くの方にご紹介し、敷居の高いと思われがちな宝石を、もっと身近に感じていただき、宝石の魅力をお楽しみいただければ幸いです。さらに、パワーストーンなどのコレクターの方や、宝石好きの方など、気に入って下さった方にお譲りできれば嬉しいです。宝石鑑別団体協議会（AGL）会員の、㈱日独宝石研究所様のソーティング付きですので、ご安心ください。宝石 色石 カラーストーン パワーストーンコレクション コレクター ミネラルショー