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MIKIMOTO アコヤパール　リング
商品番号 W90812922746
商品名

MIKIMOTO アコヤパール　リング
ブランド名 ミキモト
特別価格 税込 10,458 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径5mm以上のパールが二つ付いているミキモトのリングです。画像では見づらいですがミキモトの刻印とK14と書いてあるのが見えます。ほとんど使っておりませんが、昔のもので自宅保存品。キズなど目立つものはありませんが未使用品ではないとこ、ご理解いただける方、よろしくお願いします。重さ2.62g
http://narcologia.ru/goods/peroration263915.html
http://narcologia.ru/goods/approximate951520.html
http://narcologia.ru/goods/septet426219.html

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