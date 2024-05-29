ヴィンテージ ミキモト アコヤパールブローチ MS刻印 5大パール ...

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ご覧頂き有難うございます(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。MIKIMOTOヴィンテージエレガントスターリングシルバー5大パールピンブローチになります。1940年代のビンテージスターリングシルバーファイブパールピンには、クラムシェルの内側にMのMIKIMOTOホールマークが署名され、スターリングシルバーのSがマークされMS刻印もしっかり入っております。◇寸法約1-11/16インチ(4.3cm)×11/16インチ(1.8cm)安全なロールオーバースタイルのピンバックが付いています。◇重さは5.6グラム◇真珠の大きさは約6.5mmパールはアコヤ真珠です。シルバー金具部分細かなスレなどございますが、真珠はスレ無く照りも良く、美しいです。宜しくお願いします。⚠️私自身前職に鑑定士をしておりましたので2重 3重の、シールドで、真贋しております。真偽が不明な物あやふやな物は絶対に出品致しません。万が一、規格外のお品だった場合は評価前もちろん返金させていただきます。直営卸、ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・公式ストア商品鑑定済商品⚠️配送 メルカリらくらく便送料無料にて通常1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。その他、ブランド品も販売しておりますので覗いてみてください(\u003e◡\u003c)#ぴいちゃんSHOPページへ♪おまとめ購入割りも対応OK♪最後までお読みいただきだきありがとうございました。(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。※詐欺サイトにご注意！！無許可で画像、文章引用し大幅な値引きを謳う悪徳詐欺サイトが多いです！皆様、騙されないようご注意を！！タサキミキモト白蝶昭和レトロ