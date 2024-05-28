FURLA ショルダー ハンドバッグ

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商品詳細
使う機会がなくなったので手放します。特に目立った傷もなく使用感もあまりないです。ショルダーストラップも付いていて2wayになってます。色トープ大きさ縦21cm横25cm奥行11cm
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http://narcologia.ru/goods/browse386991.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming714392.html
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