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パーリーゲイツ　ポロシャツ
商品番号 M15025108054
商品名

パーリーゲイツ　ポロシャツ
ブランド名 パーリーゲイツ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パーリーゲイツのポロシャツとマスターバニーのベストのセットです。サイズはS細身の方のサイズです。定価は合計で35000円ほどでした。ベストのフードがとても可愛いです。着用回数は5回ほどです。
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