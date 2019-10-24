パーリーゲイツ　ポロシャツ

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商品詳細
パーリーゲイツのポロシャツとマスターバニーのベストのセットです。サイズはS細身の方のサイズです。定価は合計で35000円ほどでした。ベストのフードがとても可愛いです。着用回数は5回ほどです。
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