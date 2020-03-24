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DOLCE\u0026GABBANA ドルチェアンドガッバーナ ポロシャツ　48
商品番号 S34788347451
商品名

DOLCE\u0026GABBANA ドルチェアンドガッバーナ ポロシャツ　48
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,932 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋DOLCE\u0026GABBANAドルチェアンドガッバーナポロシャツ　48カラーグレーボタンはスナップ手触りの良い着やすい生地のポロシャツです。胸のマークがハートで可愛いです。目立った汚れなどは、見当たりませんが見落としがあったらすみません。メンズですが、女性の方が着ても可愛いと思います❤️購入意思のある方はコメントください。自宅保管のため気になる方はご遠慮下さい。柄・デザイン···無地カラー···グレー
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http://narcologia.ru/goods/moisture593969.html
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