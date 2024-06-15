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新品　VINNO　ノーザンリネンレース切替ブラウス
商品番号 O84884542161
商品名

新品　VINNO　ノーザンリネンレース切替ブラウス
ブランド名 ベルーナ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　VINNO　ノーザンリネンレース切替ブラウス　サイズM定価7900円購入したばかりです。現在も販売しています。【商品説明】レース華やぐリネンブラウスでゆるりと女らしくノーザンリネンの上質な素材感を活かしつつ、袖と裾にたっぷりのレースをあしらって華やかな1枚に仕上げました。リネン特有のゴワつきが少なく、着続けるほどに体に馴染む素材です。見た目も着心地も涼やか、さらに7分袖で気になる二の腕をカバー。接触冷感・UVカット機能付で、夏のお出かけを快適にしてくれます。ボトムスを選ばない絶妙な丈感とゆったりシルエットで着回しも自在です。【ノーザンリネン】リネン業界で世界屈指のオランダのリネンメーカー「NORTHERNLINEN社」がつくる上質リネン素材。リネン特有のゴワゴワ感が少なく、美しい落ち感ときれいな表面感が魅力。着るほどやさしく体になじみます。◎7分袖◎麻100％◎接触冷感◎UVカット□手洗いOK【素材・サイズ】品質／(本体)麻100％(レース部分)ポリエステル100％裏地無＊後涙開き仕様　＊商品によってレース柄の出方が異なる場合があります。＊素材の特性上、生地の表面にネップ(小さな粒)やスラブ(不規則な筋)が出る場合があります。Mサイズ　バスト110　後着丈60　裄丈58.5色マスタード（明るめのオレンジブラウン系）
http://narcologia.ru/goods/Persia915188.html
http://narcologia.ru/goods/tenet550663.html
http://narcologia.ru/goods/slide176687.html

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