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【BALENCIAGA】バレンシアガ エブリディ EASTWEST トートバッグ
商品番号 V53563533590
商品名

【BALENCIAGA】バレンシアガ エブリディ EASTWEST トートバッグ
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 32,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセスありがとうございます。イダリア在住の友人に現地直営店にて購入して頂き国際便にて送って頂いた商品です。使用せず大切に自宅保管しておりました。コメ兵にて真贋検査済みの正規品です。大きめのトートなので普段使いはもちろん小旅行などにも活躍しそうです。値下げ相談応じます。コメントにてご連絡下さい。人気商品ですのでこの機会にぜひご検討下さい。【商品概要】バレンシアガエブリディEASTWESTトートバッグ寸法　　横幅39cm　　　　高さ31cm　　　　奥行19cm　　　　持手57cmカラー　ブラック•スムースカーフスキン•トートバッグ•横長タイプ•２ハンドル•上部でジップ開閉•内側にパッチポケットx1•内側ジップポケットx1•キャンバスの裏地•ロゴプリント•イタリア製•柔らかい布で拭いてください素材：牛革（カーフ）素材···レザー(本革)※プロフィール欄に注意事項を掲載しております。必ずご一読下さい。カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
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