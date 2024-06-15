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ホライゾン カーネイジ ソフビキット 絶版【未使用】
商品番号 Y39719019933
商品名

ホライゾン カーネイジ ソフビキット 絶版【未使用】
ブランド名 ホライズン
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Horizon1/6VENOMVinylModelKit30年ほど前のソフビキットです。パッケージ全体にイタミ、日焼けあり。内袋未開封です。写真にあるものがすべてです。また、写真には写りきらない傷み、スレ、埃などについても予めご容赦ください。こだわりの強い方はご遠慮ください。すり替え防止のため返品はお断りします。ペット、喫煙者はいません。#horizon#spiderman#Carnage#ホライゾン#スパイダーマン#カーネイジhorizonspidermanCarnageホライゾンスパイダーマンカーネイジフィギュア種類···その他フィギュア種類···その他
http://narcologia.ru/goods/reflector14364.html
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