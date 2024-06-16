GANNI スマイリー オーガニックコットン Tシャツ Mサイズ

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\"\"\"ご覧いただきありがとうございます。(o✪‿✪o)(o✪‿✪o)＼即購入OK／GANNIスマイリーオーガニックコットンTシャツカラー···白袖丈···半袖季節感···春、夏GANNI定番のスマイリーＴシャツです。【サイズ】S◾着丈:66◾袖丈:20◾胸囲:102◾肩幅:42【サイズ】M◾着丈:68◾袖丈:21◾胸囲:105◾肩幅:43多少の誤差はご了承ください即購入可能新品未使用即購入可能！購入希望のコメントは不要です■並行輸入品(海外正規品)について独自のルートにて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※国内で修理等は受けられません。※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください\"