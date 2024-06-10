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アーバンリサーチ　ロッソ　ロングフリンジマフラー
商品番号 D29678516465
商品名

アーバンリサーチ　ロッソ　ロングフリンジマフラー
ブランド名 アーバンリサーチロッソ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーバンリサーチ　ロッソのロングフリンジマフラーです。3回程使用後、クリーニングに出しております。マスクをして使用しましたので、化粧品汚れ等は見られません。素材の性質上細かなゴミ等がつきやすいため、確認はしましたが見落としがあるかもしれませんのでご了承ください。幅約40cm長さ（フリンジ除く）約180cmフリンジ部分約30cm素材…アルパカ・モヘヤ・ナイロンカラー···ホワイト柄・デザイン···無地定価…約¥16,000
http://narcologia.ru/goods/traverse747326.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric369145.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper9.html

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