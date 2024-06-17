アニエスベー バッグ

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アニエスベーバッグ（掛けベルト付き）底面約26㎝✖️8㎝（カーブの部分含む13㎝）高さ約21㎝SAMPLE品のタグ付き！（サンプル品）頂き物ですが、出番なく出品します。元々、皺や傷等があります。画像にてご確認お願いします。気になさらない方にお譲りします。個人的にはフォーマル、卒業式、入学式等のシーズンに使えそうな感じです。※プロフィール欄もご一読お願いします。