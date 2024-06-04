新品♡Rady ワンピース

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます✩.*˚♡・*:.。プロフと商品説明の必読お願い致します。.:*・゜♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈■商品名：Radyワンピース┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈■カラー：ブルー┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈■サイズ:M┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈■状態：【新品・未使用】┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✱送料値上げの為お値下げ不可です┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈■発送方法:サイズに応じてネコポス、コンパクトBOX、宅急便の簡易梱包で発送します。※最適なサイズがあれば、リサイクル梱包も使わせて頂きます。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈※自宅保管ですので、神経質な方はよくご検討のうえ、ご購入下さいませ。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
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