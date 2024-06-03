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dress a dress シルク　ブラウス　FLEX FIRM
商品番号 D24193852140
商品名

dress a dress シルク　ブラウス　FLEX FIRM
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレックスファーム　dressadressシルクシャツ日本製新品未使用定価　39,900円ネイビーの生地にラメの星柄が可愛いシルク100%のブラウスですピンクのカフスボタンは取り外し可能ですちょっとしたパーティーに#星柄#スター#パーティー#beams袖丈···長袖素材···シルク
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