新品 furfur スモッキング刺繍ブラウス 定価2万円 半袖



スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ... スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ...



ミナペルホネン squall スコール リネンブラウス 手描き雨粒 裾刺繍 ... ミナペルホネン squall スコール リネンブラウス 手描き雨粒 裾刺繍 ...



ファーファー オフショルの通販 24点 | fur furを買うならラクマ ファーファー オフショルの通販 24点 | fur furを買うならラクマ



ファーファー インナー シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の通販 14点 ... ファーファー インナー シャツ/ブラウス(レディース/半袖)の通販 14点 ...



【セール】 スモッキング刺繍Tシャツ（オフホワイト/ブラック/モカ ... 【セール】 スモッキング刺繍Tシャツ（オフホワイト/ブラック/モカ ...



スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ... スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ...



セール】 スモッキング刺繍Tシャツ（オフホワイト/ブラック/モカ ... セール】 スモッキング刺繍Tシャツ（オフホワイト/ブラック/モカ ...



セール】 スモッキング刺繍Tシャツ（オフホワイト/ブラック/モカ ... セール】 スモッキング刺繍Tシャツ（オフホワイト/ブラック/モカ ...



スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ... スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ...



スモッキング刺繍ブラウス スモッキング刺繍ブラウス



スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ... スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ...



スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ... スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ...



刺繍半袖ブラウス（アイボリー/イエロー） / SM2（サマンサモスモス ... 刺繍半袖ブラウス（アイボリー/イエロー） / SM2（サマンサモスモス ...



スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ... スモッキング刺繍 Tシャツ | カットソー | hapuna&Co.（ハプナアンド ...



ファーファー オフショルの通販 24点 | fur furを買うならラクマ ファーファー オフショルの通販 24点 | fur furを買うならラクマ

●商品ブランド：furfurカテゴリ：ブラウスサイズ：フリー●商品詳細・新品未使用。・furfurのブラウス。定価は2万円くらいでした。ふわっと広がるシルエット、お袖のレース、並んだ小さめくるみボタン、そしてフロントのスモッキング刺繍。柔らかな雰囲気で夏らしい爽やかなデザインに一目ぼれでした。大切にしすぎて着れていないのでどなたかにかわいく着ていただけると嬉しいです。ミントグリーンの刺繍が今年らしくておしゃれに着ていただけると思います。・検品したところ目立った傷みや汚れなくまだまだかわいく着ていただけるかと思います。気をつけて検品しておりますが、どこかに気づけなかった傷みがあるかもしれません。ユーズドにご理解いただける方にお願いいたします。・平置き採寸身幅43cm着丈56cmカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···その他季節感···春、夏