Leilian ベルト付きストライプシャツ 11号 ゴールド系

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✩.*˚閲覧いただきましてありがとうございます☆*°✩.*˚1968年にプレタポルテ感覚のファッション・ブランドとして誕生したレリアン。洗練、気品、女らしさをコンセプトに、品質と着心地を追求した大人のファッション。日本人の体型に合わせた独自のボディによる着心地の良さ、確かな素材とテクニックで描くエレガントなシルエットが特徴的。未使用、自宅保管品Leilianベルト付きストライプシャツカラーゴールド系サイズ11号透け感のある涼しいシャツです。暑い時期にでも着て頂けます。丈も長めで気になるおしり周りもカバー。ウエストリボン付きでメリハリある印象に。着丈73cm身幅52cm袖丈46.5cm平置き素人採寸です。発送は簡易包装にて一番安い方法、状態で発送しております。※全て素人による検品、梱包、発送でありプロではございません。※お品によっては畳みジワがある場合もございます。※お品のお写真ですが撮影状況により実際の色と異なる場合がございます。❁⃘お願い(人•͈ᴗ•͈)❁⃘記載事項と重なるご質問は御遠慮下さいませ。お答えは控えさせて頂く場合がございます神経質な方、完璧を求める方は御遠慮下さいませ※購入に際しましてプロフィールをお読みになりご購入されたものと判断しております。#Leilian#レリアン#ホワイトシャツ#ストライプ#日本製