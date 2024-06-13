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バンヤードストームコクーンシルエットプルオーバー
商品番号 C92133674452
商品名

バンヤードストームコクーンシルエットプルオーバー
ブランド名 バンヤードストーム
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ1後裾にギャザーでふくらみをもたせた、ドルマンスリーブ風コクーンシルエットのプルオーバー。袖口にタックをとったパフスリーブデザインです。シンプルなワントーンでまとめたスタイリングでこなれた印象に。差し色でレオパードのシューズを合わせても素敵です。しっかりとした打ち込みが特徴のウールライクなTRストレッチ。裏面は起毛されて温かく、表面はクリアでキレイ目な仕上がりの素材です。1度使用しましたがサイズが合わなかった為出品します
http://narcologia.ru/goods/reboot907536.html
http://narcologia.ru/goods/rouge830910.html
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