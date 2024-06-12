【ハンドメイド】複数購入割引きあり⭐️少し長めパフスリーブ　グレー\u0026チェック

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◾️商品名：グレー\u0026チェック1,400円まだまだ暑い秋口に活躍⭐️少し長めのパフスリーブブラウスです。デニムパンツやチノパンでかっこよく着こなせます。もちろんスカートとも相性は良いです╰(*´︶`*)╯◎3枚まではおまとめ可能複数おまとめする場合、2点目からの送料分（200円）をお値下げいたします。ご相談ください。◉ありがたいことにブラウスのおまとめをたくさんいただいています。ただ、ばあちゃんの制作枚数には限界があるため、9月25日〜しばらくの間は1回のご購入枚数を上限3枚までとさせてください。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承ください。(＞人＜;)【サイズ】フリーサイズ身幅:約55㎝ 着丈:約60㎝ 肩幅:約46㎝胸囲:100〜105【裏地】なし【素材】綿100#kumagoro#パフスリーブ#ブラウス#ゆったりサイズ#チェック●ゆうパケットポスト（匿名ポスト投函）発送。●素人のハンドメイド作品のため、多少の歪みやズレなどがあるかと思います。細かい作りが気にならない方はぜひご検討ください♪●OTT袋に入れた商品を封筒に入れて投函します。●梱包材は新品を使用いたします。●規定サイズに梱包可能であれば、おまとめ対応可能です。ご相談ください。カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···秋