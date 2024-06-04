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専用！ パルティクラール　七分袖　チュニック　チェック
商品番号 Y37510727151
商品名

専用！ パルティクラール　七分袖　チュニック　チェック
ブランド名 センソユニコ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

センソユニコ　パルティクラールのチュニック❉お色ネイビー❉サイズ肩幅37cm身幅55cm着丈78cm袖丈46cm（素人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい）❉素材綿99%ポリウレタン1％❉両サイドポケットあり❉着用感なく比較的きれいだと思います。ご購入前にプロフをご覧下さい(⁎ᵕᴗᵕ⁎)色...ブルー袖丈...七分袖柄・デザイン...チェック素材...コットン(綿)605
http://narcologia.ru/goods/stair555300.html
http://narcologia.ru/goods/flight730028.html
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