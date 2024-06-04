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【ST】PURE SILK COLLECTION ジャケット シルク100%
商品番号 T53731455230
商品名

【ST】PURE SILK COLLECTION ジャケット シルク100%
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···シルクAB2◼︎＊＊ご覧頂きありがとうございます(#^.^#)☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☘️3,000円以上のお品対象です❣️♫フォロー割引しています　フォローして頂きましたら、　　５%オフのお値段に変更します❣️☘️セールや価格交渉は対象外です☘️『フォローしました』と、　　コメント頂きましたら　　お値段変更しますね☘️購入後のお値段変更は出来ませんので、　ご注意下さいませ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★#ひな1号店レディース✳️お品説明STPURESILKCOLLECTIONジャケットブラウス　オーバーブラウスシャツ　オーバーシャツ長袖肩パッドあり糸で繋いであるので取れますサイドスリット◉目立つようなダメージはありませんが、　自宅保管、古着をご了承の上　ご検討下さいませ^^✴️SIZE（平置き採寸）11RLぐらい　　　　採寸参考　肩幅　　　38　身幅　　　45　袖丈　　　62　着丈　　　80◉ラグラン袖の場合肩幅は　　記載しておりません◉素人採寸ですので若干の誤差が　あるかと思いますが、ご了承下さい。✳️お品の状態　右ひじあたりにシミありますが　使用感も少なくまだまだお使い頂けます✳️素材　絹　100%　画像確認して下さいませ✳️色レモンイエロー３枚目画像の色が近いです♠︎画像の色は映り具合で多少の　違いがあるかもしれません、　ご了承下さい。　♠︎汚れ、破れは確認していますが、　見落としが有るかも知れません。　自宅保管、古着をご了承の上　ご検討下さい(^^)♠︎保管上、又は梱包でのシワは　ご了承下さい✴️発送は主にらくらくメルカリ便ですが、　お品によってはゆうゆうメリカリ便へ　変更する場合があります♠︎突然出品を終了することがありますNo00A856A6022No0023614AB2
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit544386.html
http://narcologia.ru/goods/navigate227830.html
http://narcologia.ru/goods/recycling552014.html
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