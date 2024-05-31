キレイ！きれい！ケイトスペード2wayバッグ　お安いお値段で☆￥11500

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商品詳細
ケイトスペード2wayバッグですKateSpade素敵ですね♪きれいなバッグです写真でご確認ください縦22横26.5マチ12素材...牛革(本革)カラー...ホワイト種類...ハンドバッグ特徴...2way#素敵なお洋服バッグお財布あります！#素敵なバッグあります！■中古品につき考慮お願いいたしますたとえ未使用品であっても新品ではないので保管時の折れキズ汚れがある場合もあります状態は写真で判断してくださいよろしくお願いします状態による返品クレームはご勘弁ください適正なお値段を付けていると思っていますので基本的には大幅なお値下げ交渉はお断りしておりますもしお値段が見合わなければご検討を中止していただければ幸いですもちろんなのですが一点物なのでご購入をお考えの場合早めにご検討くださいお品物は古物市場で購入しております
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