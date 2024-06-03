4608　jun ashida（ジュンアシダ）　ジャケット　L

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★採寸詳細は最後のシート画像参照お願いします。サイズは記載があるものはそのまま記載。ないものは相当で記載してあります。基本はシート画像に記載されている寸法を参考にしていただけると幸いです。左後ろ襟首、左前にシミがあります。いつでもお得なまとめ買い♪当出品物の一覧より複数のお買い上げでドンドンお得に購入できます。2点購入 総額から300円引き3点購入 総額から650円引き4点購入 総額から1000円引き5点購入 総額から1350円引き希望商品の画像にある管理番号をコメント下さればおまとめ専用を作成致しますのでどうぞよろしくお願いします。#らいぶらお得なまとめ買い商品一覧♪★撮影状況やパソコン環境等により実際の色と多少異なる事がありますのでご理解下さい。★サイズ寸法は平置き寸です。ご了承ください。★最新の注意を払い出品させていただいてますが誤記、見落とし、見間違い等、不備がある時がございます。そんな時は小さいことでも仰ってくだされば誠心誠意をもってご対応をさせていただきます。基本的に見たままを正直に記載しているつもりでございます良いもの綺麗なお品は基本のお値段。（それでも低価格だと思います）ちょっとの汚れ、毛玉等があれば必ず超激安で提供いたします。（シミ汚れ等はほとんどが洗濯、クリーニングで落ちる汚れだと思います）もちろん見落とし等もあると思いますのでご満足いただけないこともあるかもわかりません。そんな時はリピートしていただければその際は必ずご満足いただけるよう対処いたしますのでコメント欄に記載ください。リピーターさん大歓迎です（もちろん優遇致します。）大量一括購入、ご相談に応じます。どんなことでもコメントくだされば極力ご対応致します。即購入OKです(*^-^*)#らいぶらお得なまとめ買い商品一覧♪