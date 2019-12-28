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コーチ　ショルダーバッグ　レザー　ダークブラウン レディース
商品番号 S73866137262
商品名

コーチ　ショルダーバッグ　レザー　ダークブラウン レディース
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,516 円
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商品詳細

COACH/コーチ　ワンショルダーハンドバッグカラー：ダークブラウン【サイズ】平置き採寸とエアークッション入り採寸・横…上部…約19cm位（平置き）　　　底部…約28cm位・高さ…約26cm位・マチ…約1cm位・ショルダー…約56cm位サイズは若干の誤差がある場合があります。【ポケット】・外側…・ターンロックポケット…1つ　　　・内側…・オープンポケット…2つ　　　　・ファスナーポケット…1つ　　　カラー...ブラウン柄/種類...レザー・スウェード系
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