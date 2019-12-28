コーチ　ショルダーバッグ　レザー　ダークブラウン レディース

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商品詳細
COACH/コーチ ワンショルダーハンドバッグカラー：ダークブラウン【サイズ】平置き採寸とエアークッション入り採寸・横…上部…約19cm位（平置き） 底部…約28cm位・高さ…約26cm位・マチ…約1cm位・ショルダー…約56cm位サイズは若干の誤差がある場合があります。【ポケット】・外側…・ターンロックポケット…1つ ・内側…・オープンポケット…2つ ・ファスナーポケット…1つ カラー...ブラウン柄/種類...レザー・スウェード系
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