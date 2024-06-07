ピンクダイヤモンドルース　FANCY INTENSE PURPLISH PINK

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ファンシーライトパープリッシュピンクダイヤモンド 2mm/0.039ctルース(FANCY LIGHT PURPLISH PINK, I-1)



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ご覧いただきまして誠にありがとうございます。ご紹介のルースはFANCYINTENSEPURPLISHPINKバケットカットです✨ボディーカラーはINTENSEPINKサブカラーにPURPLISHが入っています。この形のピンクダイヤモンド特に発色の良い石は珍しいですね過去に出品した石は1ピースだけだったような気がします。 AGTジェムラボラトリーのソーティング付CaratWeight/0.041ctColor/FANCYINTENSEPURPLISHPINKClarity/SI1Cut/バケット蛍光性/MEDIUMBLUESize/縦2.59mm×横1.55mm×深さ1.01mm小さなキズや内包物（黒点など）は天然のダイヤモンドに存在しております(無い場合もあります)カメラ性能や照明によってキズが写らない場合があります。なるべくキズの位置やキズの程度が確認できる写真を載せたいと思います☆神経質な方、細かいことが気になってしまう方は、購入をお控えくださいませ。☆お使いのモニターの環境によっては、色味が実物と異なる場合がございます。☆すり替えなどの防止の為返品はご遠慮願います☆吟味していただき、ご理解された上でご購入下さい。不明な点や、疑問な点がありましたら質問されて下さいわかる範囲でご説明し納得されるまでお付き合いしたいと思います♪出品以外の石(ダイヤモンド)もリクエストがあればコメント欄から問い合わせしてください出品していない石も沢山ございます＊お顔が見えないお取引きですのでお互い気持ちの良いお取引きができる様に心掛けていきます