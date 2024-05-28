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商品詳細
印半纏の家紋に刺し子を施した粋な半纏のリメイクズボンです。家紋の刺し子のステッチが大変細かく、美しい出来映えです(写真4、5枚目)。ホケットは前側左右に2個付いています。ウエストは6mmのゴムが2本入っています。一点もので、他の人とは違う粋で個性的なおしゃれがしたい方に。サイズM～L総丈 87cm前股上 34cm後股上 44cm腰回り126cm股下56cm裾幅20cm素材...コットンカラー...紺総丈...ミドル柄・デザイン...その他パンツ丈...クロップド・半端丈季節感...春,秋,冬着物リメイククリエイターの友人に掲載を頼まれています。コメントを頂いた場合は、少々遅くなりますのでご了承下さい。カラー...ブルー
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印半纏 着物 リメイクズボン パンツ-
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