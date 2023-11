印半纏の家紋に刺し子を施した粋な半纏のリメイクズボンです。家紋の刺し子のステッチが大変細かく、美しい出来映えです(写真4、5枚目)。ホケットは前側左右に2個付いています。ウエストは6mmのゴムが2本入っています。一点もので、他の人とは違う粋で個性的なおしゃれがしたい方に。サイズM~L総丈 87cm前股上 34cm後股上 44cm腰回り126cm股下56cm裾幅20cm素材...コットンカラー...紺総丈...ミドル柄・デザイン...その他パンツ丈...クロップド・半端丈季節感...春,秋,冬着物リメイククリエイターの友人に掲載を頼まれています。コメントを頂いた場合は、少々遅くなりますのでご了承下さい。カラー...ブルー



印半纏 着物 リメイクズボン パンツ-



印半纏 着物 リメイクズボン パンツ-



印半纏 着物 リメイクズボン パンツ-



印半纏 着物 リメイクズボン パンツ-



☆久留米絣 もんぺ わたの花印 半纏 ズボン 下着 藍染 生地 刺し子 ...



2023年最新】着物 リメイク はんてんの人気アイテム - メルカリ



印半纏 着物 リメイクズボン パンツ 最安値 8670円 tvcenario.com



☆久留米絣 もんぺ わたの花印 半纏 ズボン 下着 藍染 生地 刺し子 ...



麻 着物 ジャパンヴィンテージ 昭和初期 長着 古布 リメイク素材 完璧 ...



1849 西 印半纏 法被 昭和レトロ ジャパンヴィンテージ 古着 木綿 古布 ...



[Wide pants with tuck at the hem] From making patterns to a higher-grade kimono remake class



新品未使用 2023年 FOXEY フォクシー ワイド パンツ 最安値 32640円 ...



☆久留米絣 もんぺ わたの花印 半纏 ズボン 下着 藍染 生地 刺し子 ...



やや傷や汚れあり】【はっぴ】法被 商店法被 半纏 古布 リメイク 襤褸 ...



着物リメイクワイドパンツの作り方と型紙 | 作り方と型紙 OHARICO