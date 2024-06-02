新品未使用】KESSLORD ボストンバッグ スエード レザー切替 2WAY ...

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【アイテム】KESSLORDケスロードレディースバッグハンドバッグボストンバッグショルダーバッグ2WAYバッグレザーバッグコンビレザーバッグレザー本革牛革スエード加工スエードレザー切り替え保存袋付きゴールド金具金金具コインチャーム【カラー】ブラック 黒ブラウン 茶色ゴールド 金【サイズ】縦18㎝横33㎝マチ15㎝ハンドル高さ7㎝ショルダー高さ48㎝～52㎝（未開封のタメその他より引用）平置き実寸素人採寸のタメ若干の誤差はご了承下さい。【状態】タグ付き、新品未使用品となります。#PAMYの商品一覧はこちら#PAMYの商品バッグ一覧はこちら#PAMYの商品レディース一覧はこちら【購入元】日本流通自主管理協会(AACD)ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。【配送】配送はスピーディーに行います。水濡れ防止は確実に行い、丁寧な梱包を心がけています。※USDE品の特性上、傷や汚れ等ある場合がございます。USED品にご理解ある方のご購入をお願いします。※古物商許可証修取得済みですので安心してご購入下さい。※即購入大歓迎。※値下げ交渉も大歓迎です。希望額をコメントにてよろしくお願いします。大幅なお値下げ(10％を超える)は受け付けておりません。常識のある範囲でお願いいたします。※その他気になる事があれば気軽にコメントして下さい。管理番号A-810