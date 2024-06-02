ゲンテン　トートバック

本革中‥綺麗です革本来の使用感はありますが綺麗な方だと思います。傷や擦れなどは写真13.14.15です。気にするほどではないかと思います。購入してくださる方がいなければいとこにあげるつもりです。宜しくおねがいします。



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