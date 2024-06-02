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ゲンテン　トートバック
商品番号 L93094497856
商品名

ゲンテン　トートバック
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革中‥綺麗です革本来の使用感はありますが綺麗な方だと思います。傷や擦れなどは写真13.14.15です。気にするほどではないかと思います。購入してくださる方がいなければいとこにあげるつもりです。宜しくおねがいします。
http://narcologia.ru/goods/browse37691.html
http://narcologia.ru/goods/revamp198422.html
http://narcologia.ru/goods/injure216967.html

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