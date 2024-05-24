新品！mystic ミスティック　パワショルオーガンジーブラウス　長袖

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mysticミスティック パワショルオーガンジーブラウス 長袖☑️カラー：ベージュ☑️新品未使用タグ付き！☑️定価 6,490円☑️サイズ Freeオーガンジーの大柄のレースデザインが目を引くブラウス！商品ポイント・大柄のレースデザインが華やかな印象に仕上がるブラウス。・ショルダー部分がパフのデザインになっており女性らしいシルエットに◎・両前仕様になっており羽織としても着て頂け着回し力も魅力。・インナーによって雰囲気を変えて楽しんでいただけるデザイン。スタイリングポイント・大柄でボリューム感のあるデザインなのでスッキリ見えするボトムを合わせるのが◎・透け感のある素材なのでインナーの色味で雰囲気を変えて頂くのがオススメです。神経質な方はご遠慮下さい。また自宅保管の為多少の傷汚れはあるかとおもいます。ご理解頂ける方よろしくお願い致します☺︎#ミスティック#パワショルオーガンジーブラウス#ミスティックパワショルオーガンジーブラウス#mystic#オーガンジーブラウス#透けシャツ色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、刺繍テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い