メドモワゼル　シルクドットブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。お手数をお掛けいたしますが、必ずプロフィールをご一読くださいませ。．．メドモワゼル．ジャーナルスタンダードで購入したメドモワゼルのブラウスです。シアーなサーモンピンクにパープル味のあるグレーのピンドットにパフスリーブ、ひらりと揺れるシルクの素材感が素敵です。透け感を活かしたコーディネートが楽しめるお品だと思います。ずいぶん以前に購入し、ホームクリーニング後、未使用で自宅保管していました。お写真７〜８枚目、ご参考までに。＊合わせたお品も出品中です。．サイズ｜３６（Ｓサイズ相当）着丈 約５２cm．素材｜シルク １００％．．もしもよろしかったら＾＾．．arts\u0026scienceアーツ\u0026サイエンスtabrikタブリクgasaガサthehinokiヒノキtowavaseトワヴァースmagaliマガリveritecoeurヴェリテクールTOKIHOトキホwirrowウィローtoujourトゥジューdosaドーサ百草CALICOキャリコhumoresqueユーモレスクdanielagregisダニエラグレジスゴーシュtoogoodトゥーグッドmoiモイkavalカヴァルemiceticエミックエティックindubitablyvlasblommeヴラスブラムnestrobeネストローブevamevaエヴァムエヴァR\u0026D.M.Co-オールドマンズテーラー journalstandardluxeジャーナルスタンダードluxesoilソイルlisetteリゼッタMARGARETHOWELLマーガレットハウエルdantanダンタンmakutextilesマクテキスタイルsoilソイルYAECAヤエカfoglinenworkフォグリネンワークHUGOWARハグオーワー雅姫
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