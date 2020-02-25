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メドモワゼル　シルクドットブラウス
商品番号 E24655163174
商品名

メドモワゼル　シルクドットブラウス
ブランド名 メドモワゼル
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。お手数をお掛けいたしますが、必ずプロフィールをご一読くださいませ。．．メドモワゼル．ジャーナルスタンダードで購入したメドモワゼルのブラウスです。シアーなサーモンピンクにパープル味のあるグレーのピンドットにパフスリーブ、ひらりと揺れるシルクの素材感が素敵です。透け感を活かしたコーディネートが楽しめるお品だと思います。ずいぶん以前に購入し、ホームクリーニング後、未使用で自宅保管していました。お写真７〜８枚目、ご参考までに。＊合わせたお品も出品中です。．サイズ｜３６（Ｓサイズ相当）着丈　約５２cm．素材｜シルク　１００％．．もしもよろしかったら＾＾．．arts\u0026scienceアーツ\u0026サイエンスtabrikタブリクgasaガサthehinokiヒノキtowavaseトワヴァースmagaliマガリveritecoeurヴェリテクールTOKIHOトキホwirrowウィローtoujourトゥジューdosaドーサ百草CALICOキャリコhumoresqueユーモレスクdanielagregisダニエラグレジスゴーシュtoogoodトゥーグッドmoiモイkavalカヴァルemiceticエミックエティックindubitablyvlasblommeヴラスブラムnestrobeネストローブevamevaエヴァムエヴァR\u0026D.M.Co-オールドマンズテーラー　journalstandardluxeジャーナルスタンダードluxesoilソイルlisetteリゼッタMARGARETHOWELLマーガレットハウエルdantanダンタンmakutextilesマクテキスタイルsoilソイルYAECAヤエカfoglinenworkフォグリネンワークHUGOWARハグオーワー雅姫
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