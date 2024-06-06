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- YAMAHA テナートロンボーン【YSL-354】
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商品詳細
★必ずプロフィール欄を参照の上ご購入お願いします。●商品概要YAMAHAテナートロンボーン【YSL-354】になります。ビギナーにも最適なシリーズ。300シリーズB♭管。ベルはイエローブラス二枚取り直径204mm、スライド外管はイエローブラス、内管は洋白、ボアサイズは細管12.70mm、ゴールドラッカー仕上げ。●状態・大きく目立つキズ等は見受けられませんが、軽微なキズ等はあります。・マウスピースは、汚れありです。●付属品・本体・ハードケース・スライドクリーム・クリーニングロッド（SL用）・スライドグリス・クロス（黄色）・取扱説明書・楽器健康保険証その他画像に写っている備品★注意事項・状態やコンディションにご理解いただける方のみ購入お願いします。・専用取置してません。#YAMAHA#ヤマハ#テナートロンボーン#トロンボーン#楽器#管楽器
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http://narcologia.ru/goods/organization56362.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral895632.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis314444.html
ヤマハ テナートロンボーン Custom「Z」 YSL-891Z-バルドン・フィルステージ ウェブショップ
ヤマハ | トロンボーン
ヤマハ テナートロンボーン YSL-897Z
YAMAHA テナートロンボーン 400シリーズ YSL-455G
ヤマハ | トロンボーン
YAMAHA テナーバストロンボーン Xeno YSL-882G
ヤマハ テナートロンボーン Custom「Z」 YSL-897Z-バルドン・フィルステージ ウェブショップ
トロンボーン ｜ヤマハミュージック直営店・教室
YAMAHA テナートロンボーン Xeno YSL-881G
YAMAHA ヤマハ テナーバストロンボーン Xenoシリーズ YSL-882O YAMAHA ...
YAMAHA ( ヤマハ ) YSL-640 テナーバストロンボーン 中細管 イエロー ...
YAMAHA YSL-881【新品】【テナートロンボーン】【ヤマハ】【太管 ...
YSL456G テナーバストロンボーン