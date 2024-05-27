✨美品✨フルラ ミラノ トートバッグ A4可 通勤通学 ブラック 大容量

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内側は仕切りがあり収納しやすいです。真ん中のスペースのみA4収納可能ですがピッタリくらいです。肩掛けができ通勤通学にも便利◎○アイテムFURLAフルラ美品定番人気トートバッグハンドバッグ肩掛け肩がけオールレザーA4収納可能金具ロゴ通勤通学大容量○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み) ○サイズタテ約22cmヨコ約30cmマチ約13cm素人計測、平置き実寸。○状態目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご着用いただけるかと思います！○カラーブラック 黒色 ゴールド○素材レザー本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※注意事項状態記載は当店の主観です。外観の大きなダメージ等を検品しております。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。※袋カードは付きません。カラー···ブラック素材···牛革(本革)特徴···A4サイズ収納可2260-0005-7270カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)