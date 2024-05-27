値下げ！　★結構綺麗　バーバリー　ショルダーバッグ

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商品詳細
バーバリーのショルダーバッグです。リユースで購入。コレクション増えすぎたので、出品します。若干使用感はありますが、結構綺麗な状態かと思います。ご覧のとおり、デザインは非常に良いです。ご希望の方、購入ください。サイズ（約） 23cm×27cm×8cmO
http://narcologia.ru/goods/stepchild600752.html
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